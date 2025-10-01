صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران نازسینما چوک کے عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب

  • ملتان
انجمن تاجران نازسینما چوک کے عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب

ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران ناز سینما ڈبل پھاٹک چوک کے انتخابات میں کامیاب امیدواروں کو چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔۔۔

اس موقع پر نومنتخب عہدیداروں کو ہار پہنائے گئے جبکہ مہمانوں اور عہدیداروں کی دستار بندی بھی کی گئی۔چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کی قیادت میں تاجر وفد نے نومنتخب صدر سلیم مقبول، سینئر نائب صدر چودھری ذوالفقار عالم، جنرل سیکرٹری حاجی زاہد جمیل، چیئرمین شیخ ساجد سہیل، وائس چیئرمین جمیل بھٹی، نائب صدور آصف خان، محمد علی، محمد یاسر یاسین اور فنانس سیکرٹری محمد عظیم کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔خواجہ محمد شفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نمائندے عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں جبکہ بعض مارکیٹوں میں انتخابات کے نام پر نمائشی عمل جاری رہتا ہے جو جمہوری اقدار کے منافی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو جمہوری عمل میں آگے آنا ہوگا تاکہ تاجر برادری کی حقیقی نمائندگی ممکن ہو۔انہوں نے قیام پاکستان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ 1946ء کے عام انتخابات میں مسلمانوں کی کامیابی نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اسی جذبے کے ساتھ آج بھی جمہوری روایات کو اپنانا ضروری ہے ۔چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے صدر ظفر اقبال صدیقی نے کہا کہ یہ تنظیم ملتان کے تاجروں کی اصل نمائندہ جماعت ہے جس میں دو سو سے زائد تنظیمیں شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قومی ا دارہ امراض قلب:ایک ہزار شہریوں کو سی پی آر ماسٹر ٹرینرز بنانے کا منصوبہ

شاہ لطیف ٹاؤن:3ہزارغیرقانونی گیس کنکشن منقطع

وزیر اعظم نے کراچی کیلئے 20ارب کالولی پاپ دیا،میئر

جامعہ کراچی نے بی اے کے نتائج کا اعلان کر دیا

اے ایس آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ

ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی اسلامی بینکاری سے متعلق تصنیف شائع

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر