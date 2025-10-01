انجمن تاجران نازسینما چوک کے عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران ناز سینما ڈبل پھاٹک چوک کے انتخابات میں کامیاب امیدواروں کو چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔۔۔
اس موقع پر نومنتخب عہدیداروں کو ہار پہنائے گئے جبکہ مہمانوں اور عہدیداروں کی دستار بندی بھی کی گئی۔چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کی قیادت میں تاجر وفد نے نومنتخب صدر سلیم مقبول، سینئر نائب صدر چودھری ذوالفقار عالم، جنرل سیکرٹری حاجی زاہد جمیل، چیئرمین شیخ ساجد سہیل، وائس چیئرمین جمیل بھٹی، نائب صدور آصف خان، محمد علی، محمد یاسر یاسین اور فنانس سیکرٹری محمد عظیم کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔خواجہ محمد شفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نمائندے عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں جبکہ بعض مارکیٹوں میں انتخابات کے نام پر نمائشی عمل جاری رہتا ہے جو جمہوری اقدار کے منافی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو جمہوری عمل میں آگے آنا ہوگا تاکہ تاجر برادری کی حقیقی نمائندگی ممکن ہو۔انہوں نے قیام پاکستان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ 1946ء کے عام انتخابات میں مسلمانوں کی کامیابی نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اسی جذبے کے ساتھ آج بھی جمہوری روایات کو اپنانا ضروری ہے ۔چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے صدر ظفر اقبال صدیقی نے کہا کہ یہ تنظیم ملتان کے تاجروں کی اصل نمائندہ جماعت ہے جس میں دو سو سے زائد تنظیمیں شامل ہیں۔