  • ملتان
ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ بڑھائی جائے ،بختاور تنویر

ملتان (لیڈی رپورٹر)ایوان تجارت و صنعت ملتان کے صدر میاں بختاور تنویر شیخ نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ سیلابی صورتحال اور کاروباری سرگرمیوں میں غیر معمولی کمی کے پیش نظر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر میں کم از کم ایک سے دو ماہ کی توسیع کی جائے۔۔۔

گزشتہ روز جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب سمیت ملک کے کئی حصوں میں شدید بارشوں اور سیلاب نے کاروباری مراکز اور سٹاک کو نقصان پہنچایا، جس کے باعث آمدنی میں نمایاں کمی آئی ہے اور تاجروں کے لئے مقررہ تاریخ تک گوشوارے جمع کرانا ممکن نہیں رہا۔میاں بختاور تنویر شیخ نے کہا کہ حکومت کو چاہئے کہ وہ اس غیر معمولی صورتحال کا احساس کرتے ہوئے تاجر برادری کے لئے ریلیف کا اعلان کرے تاکہ وہ مالی دباؤ سے نکل کر اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تاجروں نے ہمیشہ معیشت کی مضبوطی اور ریونیو میں اضافے کے لئے کردار ادا کیا ہے ، اب حکومت بھی مشکل وقت میں تاجروں کا ساتھ دے تاکہ تجارتی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں اور معیشت کا پہیہ رواں دواں رہے ۔

 

