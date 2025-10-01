سرکاری ہسپتالوں کے پارکنگ سٹینڈز مافیا کے سپر د، شہر ی خوار
ملتان (لیڈی رپورٹر) ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں پارکنگ مافیا کے ہاتھوں مریضوں کے لواحقین سے اوور چارجنگ کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔۔۔
گزشتہ روز سوشل میڈیا پر چودھری پرویز الٰہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کار سوار شہری پارکنگ ملازمین سے زائد پیسے وصول کرنے پر بحث کرتا دکھائی دیا۔ویڈیو میں ملازم خود تسلیم کرتا ہے کہ کبھی 30روپے کے بجائے 50روپے بھی لے لیتے ہیں، جبکہ پارکنگ سلپ پر فیس درج ہی نہیں کی جاتی۔ واضح رہے کہ کار کی پارکنگ فیس 30 روپے مقرر ہے ۔ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود ضلعی اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ترجمان کارڈیالوجی ہسپتال کا کہنا ہے کہ دیواروں پر واضح فیس درج ہے اور شہریوں کو وہی رقم ادا کرنی چاہئے ۔دوسری جانب شہریوں کا مؤقف ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں پارکنگ فیس ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ مجبوری کے تحت آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ مانیٹرنگ سخت کرے اور پارکنگ سٹینڈ پر نمائندہ تعینات کرے تاکہ اوورچارجنگ اور جھگڑوں سے بچا جا سکے ۔