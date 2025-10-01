صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب جاگیر نہیں،وزیراعلیٰ متاثرین کو ریلیف دیں:مخدوم احمد

  • ملتان
پنجاب جاگیر نہیں،وزیراعلیٰ متاثرین کو ریلیف دیں:مخدوم احمد

ملتان (لیڈی رپورٹر) پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود، خواجہ رضوان عالم، عبدالقادر شاہین، ملک ریاض حسین سامٹیہ، میاں کامران عبداللہ مڑل اور راؤ ساجد علی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ پنجاب کسی کی ذاتی جاگیر نہیں۔ فیڈریشن مساوات پر قائم ہے ، غرور و انا سے نہیں۔۔۔

 وزیراعلیٰ سیلاب متاثرین کو نظرانداز کر کے ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ ملتان کی تحصیل جلالپور اور مظفرگڑھ کی تحصیل علی پور کو مقامی بااثر افراد نے اپنی زمینیں بچانے کے لئے ڈبو دیا، جس سے وسیب کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا۔ سیٹ پور میں لاشیں ابھی تک برآمد ہو رہی ہیں لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی ہے ۔پیپلزپارٹی رہنماؤں نے کہا کہ وزیراعلیٰ سیلاب متاثرین کے پاس جانے کے بجائے میڈیا کوریج کے لئے نمائشی اقدامات کرتی ہیں، جبکہ وسیب آج بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے ۔ انگلیاں توڑنے کی دھمکیاں غیر جمہوری رویہ ہیں۔ عوام پوچھ رہی ہے کہ مہنگائی کا حل کہاں ہے اور سیلاب زدگان کے لئے ریلیف کب ملے گا؟ پیپلزپارٹی عوامی خدمت کے فرض سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔

 

