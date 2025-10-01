صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیاض احمد اعوان ملتان ٹی ہاؤس کے نئے کئیرٹیکر مقرر

  • ملتان
فیاض احمد اعوان ملتان ٹی ہاؤس کے نئے کئیرٹیکر مقرر

ملتان (لیڈی رپورٹر) ملک فیاض احمد اعوان کو ملتان ٹی ہاؤس کا نیا کئیرٹیکر مقرر کر دیا گیا ہے ۔ وہ یکم اکتوبر 2025ء سے باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔۔۔

جبکہ سابق کئیرٹیکر سید ارشد علی بخاری 30 ستمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔فیاض احمد اعوان صحافی، سماجی کارکن اور ایونٹ آرگنائزر کے طور پر پہچان رکھتے ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جنرل سیکرٹری خالد مسعود خان اور انتظامیہ نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے ، اس پر پورا اترنے کیلئے اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

راشن کارڈ: 2 لاکھ ورکرز کو ماہانہ 3 ہزارکی سبسڈی ملنے لگی

ترقیاتی سکیموں کیلئے 28 ارب کے فنڈز کی منظوری

امریکی 20 نکاتی منصوبہ اور اس کی پذیرائی مسترد : سعد رضوی

امریکی صدر نے 20 نکاتی امن فارمولا دیا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا : طاہر اشرفی

وزیر ہاؤسنگ کا جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ

انسداد سموگ کیلئے بلا تعطل کارروائیاں کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر