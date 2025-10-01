فیاض احمد اعوان ملتان ٹی ہاؤس کے نئے کئیرٹیکر مقرر
ملتان (لیڈی رپورٹر) ملک فیاض احمد اعوان کو ملتان ٹی ہاؤس کا نیا کئیرٹیکر مقرر کر دیا گیا ہے ۔ وہ یکم اکتوبر 2025ء سے باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔۔۔
جبکہ سابق کئیرٹیکر سید ارشد علی بخاری 30 ستمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔فیاض احمد اعوان صحافی، سماجی کارکن اور ایونٹ آرگنائزر کے طور پر پہچان رکھتے ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جنرل سیکرٹری خالد مسعود خان اور انتظامیہ نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے ، اس پر پورا اترنے کیلئے اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا۔