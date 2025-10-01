پنجاب میں انٹرمیڈیٹ طلبا کی ناکامی کی شرح میں اضافہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب میں انٹرمیڈیٹ کی سطح پر طلباء و طالبات کی ناکامی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوگیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق 2025 میں صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز میں مجموعی طور پر 41 فیصد امیدوار ناکام قرار پائے جبکہ 2020 میں یہ شرح 32فیصد تھی۔۔۔
اس طرح 2021سے 2025کے دوران فیل ہونے والے طلباء کی تعداد میں 8فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔تعلیمی ماہرین کے مطابق انٹرمیڈیٹ امتحانات میں ناکامی کے بڑھتے رجحان نے ثانوی تعلیمی نظام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے ۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر ثانوی سطح پر موجودہ خامیوں کو دور نہ کیا گیا تو مستقبل میں پنجاب کے تعلیمی معیار اور اعلیٰ تعلیمی نظام پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوں گے ۔رپورٹ کے مطابق انٹرمیڈیٹ میں طلباء کی بڑھتی ہوئی ناکامی کے باعث صوبے کی مختلف یونیورسٹیوں میں داخلوں کی شرح میں بھی واضح کمی سامنے آئی ہے ، جو پنجاب کے اعلیٰ تعلیمی ڈھانچے کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے ۔