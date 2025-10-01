نشتر ہسپتال کے سکیورٹی گارڈز نے چور رنگے ہاتھوں پکڑلیا
ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال ملتان کے سکیورٹی سٹاف نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بجلی کے تار چوری کرنے والے گینگ کے سرغنہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا، جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہوگئے۔۔۔
تفصیل کے مطابق ہسپتال سے 200میٹر بجلی کی تار، خار دار تار اور گھاس کاٹنے والی مشین سمیت دیگر سامان چوری کرنے والے ملزم عمران عرف کاکا کو سکیورٹی اہلکاروں نے دھر لیا۔ اہلکاروں نے سامان برآمد کر کے کینٹ پولیس کے حوالے کر دیا، جس نے مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی۔