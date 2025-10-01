صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال کے سکیورٹی گارڈز نے چور رنگے ہاتھوں پکڑلیا

  • ملتان
نشتر ہسپتال کے سکیورٹی گارڈز نے چور رنگے ہاتھوں پکڑلیا

ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال ملتان کے سکیورٹی سٹاف نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بجلی کے تار چوری کرنے والے گینگ کے سرغنہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا، جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہوگئے۔۔۔

 تفصیل کے مطابق ہسپتال سے 200میٹر بجلی کی تار، خار دار تار اور گھاس کاٹنے والی مشین سمیت دیگر سامان چوری کرنے والے ملزم عمران عرف کاکا کو سکیورٹی اہلکاروں نے دھر لیا۔ اہلکاروں نے سامان برآمد کر کے کینٹ پولیس کے حوالے کر دیا، جس نے مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گو جرانوالہ کا دورہ گجرات کٹھالہ بیوٹیفکیشن سائٹ کا معائنہ

چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کا ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

مولانا ظفر علی چوک تا پنڈی بائی پاس سڑک کی تعمیر کا آغاز

سیالکوٹ:سیلاب سے نقصان کے جائزہ کیلئے سروے کا آ غاز

علی ہمایوں بٹ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب

سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر