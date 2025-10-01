جہانیاں میں سیوریج نظام فلاپ، گلیاں جوہڑ میں تبدیل
جہانیاں (نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی جہانیاں کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر کا سیوریج نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے ۔ گلی محلوں میں گٹر ابلنے لگے ، گندا پانی سڑکوں سے ہوتا ہوا گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔۔۔
جبکہ مساجد کے راستوں میں بہتا پانی نمازیوں کے لیے بڑی مشکل بن چکا ہے ۔تفصیل کے مطابق ہاؤسنگ سکیم، جلال آباد، غریب آباد، نئی کالونی، چک نمبر 111، غلہ منڈی اور جنرل بس اسٹینڈ سمیت مختلف علاقوں میں گندا پانی جمع ہے جس سے آمدورفت بری طرح متاثر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی ہر ماہ لاکھوں روپے بل وصول کر رہی ہے لیکن صفائی ستھرائی اور سیوریج کے مسائل پر کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔