ڈبلیو ایم سی وہاڑی کے ڈمپرز میں مٹی و پتھر ڈالنے کا انکشاف

  • ملتان
ڈبلیو ایم سی وہاڑی کے ڈمپرز میں مٹی و پتھر ڈالنے کا انکشاف

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وہاڑی کے ڈمپرز کا وزن پورا کرنے کیلئے کوڑے کرکٹ کے بجائے ان میں مٹی اور پتھر ڈالنے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ شہر کی متعدد گلیاں کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے بدبو دار اور آلودہ ہوچکی ہیں۔۔۔

 شہریوں نے صورتحال پر شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ صاف ستھرا بنانے کے واضح احکامات جاری کر رکھے ہیں مگر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وہاڑی مبینہ طور پر افسروں کو دھوکا دینے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈمپرز میں 21 ٹن وزن پورا کرنے کی غرض سے مٹی اور پتھر ڈال رہی ہے ۔ 

 

