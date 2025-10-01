صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجسٹرڈ موبائل نمبر لازمی ،اسٹام پیپر خریدنے کا نیا طریقہ جاری

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت پر اسٹام پیپر خریدنے کا نیا طریقہ کار نافذ کر دیا گیا ہے ۔ اب اسٹام پیپر لینے کیلئے خریدار کے نام پر رجسٹرڈ موبائل نمبر لازمی ہوگا۔ اگر سم کسی اور کے نام پر ہے تو اسٹام پیپر جاری نہیں کیا جائے گا۔۔۔

 درخواست دینے پر رجسٹرڈ نمبر پر ایک او ٹی پی موصول ہوگا جو اسٹام فروش کو دینا ہوگا۔ او ٹی پی کی تصدیق کے بعد ہی اسٹام پیپر پرنٹ ہوگا۔ اس نظام سے جعلی یا غیر قانونی اسٹام پیپر بنوانا ممکن نہیں رہے گا۔ نئے طریقہ کار کے تحت خریدار کی شناخت محفوظ رہے گی اور فراڈ سے بچاؤ ممکن ہوگا۔ صرف اصل مالک اپنے نام پر اسٹام پیپر حاصل کر سکے گا۔

 

