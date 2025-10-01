صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی وارداتیں،شہری سامان اور مویشیوں سے محروم

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ضلع وہاڑی میں چوری کی متعدد وارداتیں ،شہری قیمتی سامان اور مویشیوں سے محروم ہوگئے ، پولیس کی کارروائی صرف مقدمات درج کرنے تک محدود ، ریکوری خواب بن کر رہ گئی۔۔۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی کی حدود میں چور فیض رسول کا موبائل اور دس ہزار روپے نقدی لے اڑے ۔ ماڈل ٹاؤن سے وارث علی کی موٹرسائیکل، گگو پولیس سٹیشن کی حدود میں محمد حسین کی دو بکریاں اور ایک بکرا چوری ہوگئے ۔ اسی طرح تھانہ شیخ فاضل کی حدود میں شاہد کی فائبر تار مالیتی 25 ہزار جبکہ تھانہ فتح شاہ میں اعجاز شاہ کے گھر سے یو پی ایس اور دیگر قیمتی سامان چوری ہوگیا۔ مزید برآں تھانہ ساہوکا کے علاقے سے شمشاد کی 51 ہزار مالیت کی ایل سی ڈی بھی نامعلوم ملزم چرا کر لے گئے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام واقعات کی تفتیش جاری ہے۔

 

