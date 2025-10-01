صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2نومولود بچیوں کومبینہ زہردیکر قتل کرنے کا انکشاف

  • ملتان
شجاع آباد (سٹی رپورٹر)دونومولود بچیوں کو مبینہ طور پرتیزاب پلا کر یا زہردیکر قتل کرنے کا انکشاف،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا، اصل حقائق پوسٹمارٹم اور فرانزک رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئیں گے۔۔۔

شجاع آباد کے علاقے بستی شیخاں والی میں دونومولود بچیوں کو مبینہ طور پر تیزاب پلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔خاندانی ذرائع کے مطابق بچیاں نور فاطمہ اور ایمان فاطمہ 30 اگست کو آپریشن کے ذریعے پیدا ہوئیں۔ نور فاطمہ پیدائش کے صرف 13 دن بعد چلڈرن کمپلیکس ملتان میں دم توڑ گئی، بعد ازاں ایمان فاطمہ کے علاج کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ دونوں بچیوں کو مبینہ طور پر تیزاب یا زہر پلایا گیا ہے ۔اہل خانہ کا کہنا ہے کہ والد عاقب خان لنگاہ ہوٹل میں ملازمت کرتا ہے ۔اہم پیشرفت یہ ہے کہ والد کی مدعیت میں تھانہ سٹی میں نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ گھریلو رنجش یا کسی ذاتی عناد کا نتیجہ ہو سکتا ہے ، تاہم اصل حقائق پوسٹ مارٹم اور فرانزک رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی واضح ہوں گے ۔اس اندوہناک واقعے نے علاقے میں غم و غصے کی فضا قائم کر دی ہے اور شہری ملزموں کی فوری گرفتاری اور کڑی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

 

