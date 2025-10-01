پولیس کی کارروائی، عامری گینگ کے دو ملزم گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ راجہ رام پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب عامر عرف عامری گینگ کے دو کارندوں کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزموں میں عامر اور ساجد شامل ہیں۔۔۔
پولیس نے ان کے قبضے سے تین لاکھ روپے نقدی برآمد کی، جسے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ترجمان پولیس کے مطابق دوران تفتیش ملزموں نے چوری کی چار وارداتوں کا انکشاف کیا۔ پولیس ٹیموں نے ملزموں کی گرفتاری کے لئے جدید ٹیکنالوجی اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ رقم مالکان کے حوالے کرنے پر متاثرین نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ پولیس کی یہ کامیابی جرائم کے خلاف جاری خصوصی مہم کا حصہ ہے ، جس کے تحت دیگر وارداتوں میں ملوث گینگز اور عناصر کے خلاف بھی کارروائیاں کی جارہی ہیں۔