صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائی، عامری گینگ کے دو ملزم گرفتار

  • ملتان
پولیس کی کارروائی، عامری گینگ کے دو ملزم گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ راجہ رام پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب عامر عرف عامری گینگ کے دو کارندوں کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزموں میں عامر اور ساجد شامل ہیں۔۔۔

 پولیس نے ان کے قبضے سے تین لاکھ روپے نقدی برآمد کی، جسے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ترجمان پولیس کے مطابق دوران تفتیش ملزموں نے چوری کی چار وارداتوں کا انکشاف کیا۔ پولیس ٹیموں نے ملزموں کی گرفتاری کے لئے جدید ٹیکنالوجی اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ رقم مالکان کے حوالے کرنے پر متاثرین نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ پولیس کی یہ کامیابی جرائم کے خلاف جاری خصوصی مہم کا حصہ ہے ، جس کے تحت دیگر وارداتوں میں ملوث گینگز اور عناصر کے خلاف بھی کارروائیاں کی جارہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیس میکر ز کی قلت پر مریض رُلنے لگےکئی ہفتوں سے علاج کے منتظر

کھیلوں کی جدید سہولتوں کی فراہمی کیلئے پرعزم ہیں:کمشنر

جی سی یو میں ذہنی امراض پر تقریب ، پینل ڈسکشن

دالیں انسانی خوراک کے پروٹین کا بڑا ذریعہ ، ڈاکٹر ندیم اکبر

عالمی یوم امراضِ قلب پر ایف آئی سی میں آگاہی واک

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر