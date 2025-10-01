صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کیلئے ایک روزہ فری سکن کیمپ کا انعقاد

  • ملتان
میلسی (نامہ نگار )سیلاب متاثرین کیلئے ایک روزہ فری سکن کیمپ کا انعقاد۔ ڈاکٹر کبیر احمد نے سرحد یونیورسٹی میں سیلاب متاثرین کے لئے لگائے گئے فری سکن کیمپ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 سیلاب متاثرین کی مدد وقت کی اہم ضرورت ہے ،2025کے سیلاب کی بے رحم لہریں چھوٹے چھوٹے کچے مکان چھوٹے کسانوں کی فصلیں جانور بہا کر لے گئیں۔آج دو وقت کی روٹی کے لئے پریشان ہیں دوسری طرف سیلاب چلا گیا مگر بہت سی مشکلات کے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوگئیں جن کا بروقت علاج ضروری ہے ۔انہوں نے کہا کہ جلد کی بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں ،ان حالات میں ضروری ہے کہ ان کی ہر ممکن مدد کی جائے ، میں اور میراسٹاف ایک ہزار مریضوں کا چیک اپ اور ادویات کے ساتھ سہولت فراہم کررہے ہیں ،مزید کہا کہ یہ کوشش جاری رہے گی جب تک سیلاب سے متاثر ہونے والے ہرفرد اپنے مکان میں آسانی کے ساتھ زندگی بسر نہ کرلے ۔اس موقع پر حاجی محمد آصف اچاریہ اور حاجی محمد ارشاد ٹیلر بھی موجود تھے ۔

 

