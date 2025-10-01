صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وی سی ویمن یونیورسٹی کی گورنر پنجاب سے ملاقات

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)چانسلر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ویمن یونیورسٹی ملتان میں ڈسپلن کوڈ کے نفاذ کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کے دوران یونیورسٹی کی فلڈ ڈرائیو، امدادی اشیا کی تقسیم اور ڈسپلن کوڈ کے نفاذ پر بریفنگ دی۔۔۔

 انہوں نے بتایا کہ فیکلٹی ممبران کو کلاسز بروقت لینے اور طالبات کو سہولیات فراہم کرنے کا پابند بنایا گیا ہے ، نماز کے وقفے سمیت ایک گھنٹے کی رعایت بھی دی گئی ہے جسے سٹاف نے سراہا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ڈسپلن کے بغیر تعلیمی ادارے ترقی نہیں کر سکتے ، ویمن یونیورسٹی کا ماڈل دیگر جامعات کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔ انہوں نے ڈاکٹر کلثوم پراچہ کو وژنری اور محنتی رہنما قرار دیا اور کہا کہ ان کا وقت کی پابندی اور شفافیت پر مبنی وژن قابل تقلید ہے ۔

 

