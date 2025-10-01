صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو نے نیو کنکشن سسٹم ختم کر کے ای اوپس لازم قرار دے دیا

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے الیکٹریسٹی نیو کنکشن (ای این سی)سسٹم کو فوری طور پر ختم کرنے اور تمام نئے کنکشنز صرف ای اوپس سسٹم اور میپکو اسمارٹ ایپ کے ذریعے دینے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔۔۔

چیف انجینئر کسٹمر سروسز میپکو سید جواد منصور احمد کے مراسلے کے مطابق ای این سی سے متعلقہ تمام ڈویلپمنٹ، مینٹی نینس اور ٹاسک روک دیئے گئے ہیں جبکہ تمام وسائل اور عملہ ای اوپس سسٹم پر منتقل کیا جائے گا تاکہ ادارے کی کارکردگی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کی جا سکے ۔مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تمام دفاتر ٹرانزیشن پلان شیئر کریں اور ای اوپس سسٹم پر باقاعدہ پراگریس رپورٹس میپکو ہیڈکوارٹرز کو بھجوائیں۔

 

