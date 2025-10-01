صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پڑھا لکھا پاکستان مشن، تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن،شاہد محمود

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)الائیڈ اینڈ ایفاء سکولز کے پروجیکٹ ڈائریکٹر شاہد محمود نے کہا ہے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے ، ہمارا مشن پڑھا لکھا پاکستان ہے ۔ نویں اور دسویں جماعت کے طلبہ میں ایوارڈز کی تقسیم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی طلبہ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔۔۔

 صرف اچھے اساتذہ اور بہتر ماحول کی ضرورت ہے ۔ ریجنل منیجر عمران عارف نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ہم ترقی یافتہ ممالک کے برابر آ سکتے ہیں۔ تقریب سے ممتاز ماہرِ تعلیم پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی، ڈپٹی سیکرٹری تعلیمی بورڈ پروفیسر ڈاکٹر فدا اور اے ایس پی کینٹ حلار خان چانڈو نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ نجی ادارے ملک میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب میں یومِ دفاع کی مناسبت سے ٹیبلوز پیش کئے گئے اور شہداء کے والدین کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ 

 

