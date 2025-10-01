مظفر گڑھ‘سیلابی نقصانات کا تخمینہ لگانے کیلئے سروے
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح ضلع مظفرگڑھ میں بھی سیلاب زدگان کی مدد اور نقصانات کا ازالہ کرنے کیلئے سروے جاری ہے۔۔۔
فلڈ سروے ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سیلاب متاثرین کا ڈیٹا جمع کر رہی ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شفاف اور حقائق پر مبنی نقصانات کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے ۔تمام سروے ٹیمیں اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دے رہی ہیں اورسروے کے دوران درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا سروے ٹیموں میں متعلقہ پٹواری، محکمہ زراعت، لائیوسٹاک اور فوج کا نمائندہ شامل ہے ۔ فلڈ سروے میں انسانی جانوں،مکانوں،کھڑی فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگایا جا رہا ہے ۔تحصیل اور ضلعی سطح پر اعدادوشمار کی جانچ پڑتال کے بعد ڈیٹا کی نادرا اور دیگر اداروں سے باقاعدہ تصدیق ہوگی۔بعد ازاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اہل متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی ہوگی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم اور طبی سہولتوں کی فراہمی بھی جاری ہے ، کلینک آن وہیل اور فیلڈ ہسپتال روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں موجود رہتے ہیں، دیہی مراکز صحت اور بنیادی مراکزصحت پر بھی ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف موجود ہے ،متاثرہ علاقوں میں مچھر مار سپرے بھی کیا جارہا ہے تاکہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماروں سے بچا جا سکے ۔