نشتر ایمرجنسی:مریضوں کیلئے لفٹس لگانے کا فیصلہ
ملتان (لیڈی رپورٹر )نشتر ہسپتال ایمرجنسی میں مریضوں کی سہولت کے لئے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔ ایمرجنسی میں دو نئی لفٹس انسٹال کی جائیں گی تاکہ مریضوں اور تیمارداروں کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔نشتر انتظامیہ نے اس سلسلے میں بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کو باقاعدہ خط لکھ دیا ہے۔۔۔
ایم ایس نشتر ڈاکٹر راؤ امجد کے مطابق منصوبہ فنڈز کی کمی کے باعث تاخیر کا شکار رہا تھا تاہم اب بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے کام کا آغاز کر دیا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں پہلے سے نصب لفٹ کی حالت انتہائی خراب ہے اور اسے درست کرنا ممکن نہیں، اسی وجہ سے دو نئی لفٹس لگائی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر راؤ امجد نے مزید بتایا کہ آئندہ چند دنوں میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو لفٹ انسٹالیشن کے فنڈز فراہم کر دیئے جائیں گے جس کے بعد کام کی رفتار مزید تیز ہو جائے گی۔اقدام پر مریضوں اور لواحقین نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمرجنسی میں لفٹ کی انتہائی ناگزیر تھی ۔ انتظامیہ نے بروقت درست فیصلہ کیا ،لفٹس انسٹالیشن سے مریضوں ، لواحقین کو سہولت میسر آئے گی ۔