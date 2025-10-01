سرکاری و نجی سکولوں میں سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ،چیکنگ کا آغاز
ملتان(خصوصی رپورٹر)پرائیویٹ و سرکاری سکولوں میں سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ آج سے چیکنگ شروع کی جائے گی تفصیل کے مطابق سکولوں میں کچرا تلفی کے لیے 5 مختلف رنگوں کے کوڑے دان رکھے گئے ہیں۔۔
جن میں کالا، پیلا، لال، سبز اور نارنجی رنگ شامل ہیں۔ حکام کاکہنا ہے کہ طلباء کو اس نئے نظام کے بارے میں آگاہی لیکچر دئے جائیں گے تاکے طلباء کو شروع سے ہی کچرے کی علیحدگی اور ماحول دوست عادات اپنانے کی تربیت دی جائے گی آج یکم اکتوبر سے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی اور جن سکولوں میں سمارٹ ویسٹ ڈسٹ بین موجود نہیں ہوں گی، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے اس اہم ترین سرگرمی کا مقصد طلبہ کو صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنا، انہیں جراثیم ، بیماری سے بچانا ہے اور معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کا آغاز کرنا ہے ۔ اس سلسلے کو صوبے بھر میں پھیلایا جائے گا۔ اس حوالے محکمہ تعلیم کے حکام، تعلیمی اداروں کے ہیڈز ، اساتذہ کیلئے خصوصی ہدایت نامہ جاری جاری کردیا گیا ہے ۔