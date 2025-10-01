صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری و نجی سکولوں میں سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ،چیکنگ کا آغاز

  • ملتان
سرکاری و نجی سکولوں میں سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ،چیکنگ کا آغاز

ملتان(خصوصی رپورٹر)پرائیویٹ و سرکاری سکولوں میں سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ آج سے چیکنگ شروع کی جائے گی تفصیل کے مطابق سکولوں میں کچرا تلفی کے لیے 5 مختلف رنگوں کے کوڑے دان رکھے گئے ہیں۔۔

 جن میں کالا، پیلا، لال، سبز اور نارنجی رنگ شامل ہیں۔ حکام کاکہنا ہے کہ طلباء کو اس نئے نظام کے بارے میں آگاہی لیکچر دئے جائیں گے تاکے طلباء کو شروع سے ہی کچرے کی علیحدگی اور ماحول دوست عادات اپنانے کی تربیت دی جائے گی آج یکم اکتوبر سے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی اور جن سکولوں میں سمارٹ ویسٹ ڈسٹ بین موجود نہیں ہوں گی، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے اس اہم ترین سرگرمی کا مقصد طلبہ کو صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنا، انہیں جراثیم ، بیماری سے بچانا ہے اور معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کا آغاز کرنا ہے ۔ اس سلسلے کو صوبے بھر میں پھیلایا جائے گا۔ اس حوالے محکمہ تعلیم کے حکام، تعلیمی اداروں کے ہیڈز ، اساتذہ کیلئے خصوصی ہدایت نامہ جاری جاری کردیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر