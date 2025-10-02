مظفرگڑھ میں پیرا فورس کی تقریب، ڈپٹی کمشنر کو سلامی پیش
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر آفس کے لان میں پیرا فورس کی سلامی تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر و چیئرمین پیرا فورس عثمان طاہر جپہ کو فورس نے سلامی پیش کی۔۔۔۔
اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینہ بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پیرا فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جس کا مقصد پرائس کنٹرول، انسداد تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف مؤثر کارروائی کرنا ہے تاکہ شہریوں کو بروقت انصاف اور سہولتیں مل سکیں۔ پیرا فورس میں مرد و خواتین جوان شامل ہیں جو نظم و ضبط، دیانتداری اور میرٹ پر عوامی خدمت کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ فورس عوام کیلئے اطمینان کا پیغام ہے کہ ان کی خدمت کیلئے ایک منظم ٹیم موجود ہے ۔اس موقع پر ایس ڈی ای او حافظ خورشید نے بتایا کہ پیرا فورس کا ایف آئی آر سسٹم بھی لانچ کر دیا گیا ہے ۔جبکہ جیل بھی فعال ہو چکی ہے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیلاب متاثرین کیلئے قائم ریلیف کیمپس، راشن اور دیگر سہولتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے علی پور سمیت سیلابی علاقوں میں اداروں کی بہتر کوآرڈینیشن اور این جی اوز کے این او سی کے اجرا ئمیں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سرکاری محکموں، این جی اوز اور مخیر حضرات کے نمائندے شریک ہوئے ۔