پولیو کے خاتمہ کیلئے مربوط اقدامات کی ضرورت،ڈاکٹر آصف
ملتان (لیڈی رپورٹر)ٹی ایچ کیو ہسپتال شجاع آباد میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آصف راؤ کی زیر صدارت پولیو آگاہی سیشن منعقد ہوا، جس میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لئے بروقت ویکسی نیشن اور۔۔۔
اے ایف پی کیسز کی فوری رپورٹنگ کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔اس موقع پر عالمی ادارہ صحت کے ڈویژنل کوآرڈی نیٹر ڈاکٹر یاسر اور ڈاکٹر حمزہ نے شرکاء کو پولیو کے خاتمے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی اور کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لئے مربوط اقدامات ضروری ہیں۔سیشن میں ٹی ایچ کیو ہسپتال کے ڈاکٹرز اور سٹاف نے بھرپور شرکت کی، جن میں ڈاکٹر ساجد اختر میو، ڈاکٹر طاہر لودھی، ڈاکٹر عامر، ڈاکٹر کلیم اللہ، ڈاکٹر غلام عباس اور دیگر کنسلٹنٹس شامل تھے ۔ڈاکٹر آصف راؤ نے خطاب میں کہا کہ پولیو کو شکست دینے کے لئے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور عوام کو مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کو پولیو فری ملک بنایا جا سکے ۔