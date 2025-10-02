زیادتی کیس ،بیانات سے منحرف ہونے پر خاتون سمیت دو افراد پر مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے زیادتی کے مقدمے میں بیانات سے منحرف ہونے کے الزام میں خاتون سمیت دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔
شاہ شمس پولیس کے مطابق سب انسپکٹر عاشق نے رپورٹ دی کہ درج مقدمہ میں نامزد افراد نے اپنے ابتدائی بیانات سے انکار کر کے جرم کا ارتکاب کیا۔پولیس نے دونوں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہیں اور اس پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔