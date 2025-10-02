محکمہ سکولز:سکیل 1تا 11کی اسامیوں کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکولز ایجوکیشن میں سکیل ایک سے گیارہ تک کی مختلف اسامیوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔۔۔۔
ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کئی دہائیوں سے محکمہ سکولز کی بعض اسامیاں اپ گریڈ نہیں کی گئیں جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن (ایلیمینٹری ایجوکیشن)نے تمام سی ای اوز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں۔ مراسلے کے مطابق قاری استاد کا موجودہ سکیل 7 سے 11، آئی ٹی لیب انچارج کا سکیل 7 سے 11، آفس کلرک کا سکیل 9 سے 11، کیشیئر کا سکیل 15، فلم پروجیکشنسٹ کا سکیل 14، لیب اسسٹنٹ اور لیب اٹینڈنٹ کا سکیل 7 مجوزہ طور پر اپ گریڈ کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔مزید کہا گیا ہے کہ تمام افسر اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس اپ گریڈیشن سے پڑنے والے مالیاتی اثرات کی جامع تفصیل بھی فوری طور پر فراہم کی جائے۔