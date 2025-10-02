مقامی ٹرسٹ سکول کے زیر اہتمام سالانہ تقریری مقابلہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)مقامی ٹرسٹ سکول میں سالانہ اردو تقریری مقابلہ منعقد ہوا جس میں طلبہ و طالبات نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔۔۔
اور مختلف موضوعات پر تقاریر پیش کیں۔ مقابلے میں ججز کے فرائض معروف سماجی رہنما مسز طاہرہ نجم، نصیب العین اور خدیجہ نے انجام دیئے ، جبکہ زاہدہ ملک اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔ سماجی رہنما مسز طاہرہ نجم نے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل اور ملک کے معمار ہیں۔ خوشی ہے کہ اس ادارے میں تعلیم کے ساتھ کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے ۔