صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقامی ٹرسٹ سکول کے زیر اہتمام سالانہ تقریری مقابلہ

  • ملتان
مقامی ٹرسٹ سکول کے زیر اہتمام سالانہ تقریری مقابلہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)مقامی ٹرسٹ سکول میں سالانہ اردو تقریری مقابلہ منعقد ہوا جس میں طلبہ و طالبات نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔۔۔

 اور مختلف موضوعات پر تقاریر پیش کیں۔ مقابلے میں ججز کے فرائض معروف سماجی رہنما مسز طاہرہ نجم، نصیب العین اور خدیجہ نے انجام دیئے ، جبکہ زاہدہ ملک اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔ سماجی رہنما مسز طاہرہ نجم نے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل اور ملک کے معمار ہیں۔ خوشی ہے کہ اس ادارے میں تعلیم کے ساتھ کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

امن معاہدے کی حمایت کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں، محسن شاہنواز رانجھا

ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال دریا خان کا اچانک دورہ

پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی کمانڈ پریڈ تقریب

ڈی پی او خوشاب کی کھلی کچہری، مسائل کے فوری حل کی ہدایت

سٹریٹ لائٹس ناکارہ، تجارتی سرگرمیاں ماند، شہری خوفزدہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن