سکولوں میں عدل و انصاف اور اجتماعی بھلائی کی آگاہی مہم
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکولز ایجوکیشن نے رواں ماہ عدل و انصاف اور اجتماعی بھلائی کے فروغ کے موضوع پر آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔۔۔۔
حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہر مہینے ایک نیا موضوع \"تھیم آف دی منتھ\" کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے اور اس بار طلبہ میں عدل و انصاف کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے ۔اس سلسلے میں گورنمنٹ سمرا پبلک ہائی سکول ملتان میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلبہ کو عدل و انصاف کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر ہیڈ ماسٹر خالد محمود خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدل و انصاف ایک مضبوط اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے ۔ ظلم کسی بھی معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے جبکہ انصاف قیام امن اور ترقی کا ضامن ہے۔