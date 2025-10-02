صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں عدل و انصاف اور اجتماعی بھلائی کی آگاہی مہم

  • ملتان
سکولوں میں عدل و انصاف اور اجتماعی بھلائی کی آگاہی مہم

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکولز ایجوکیشن نے رواں ماہ عدل و انصاف اور اجتماعی بھلائی کے فروغ کے موضوع پر آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔۔۔۔

حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہر مہینے ایک نیا موضوع \"تھیم آف دی منتھ\" کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے اور اس بار طلبہ میں عدل و انصاف کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے ۔اس سلسلے میں گورنمنٹ سمرا پبلک ہائی سکول ملتان میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلبہ کو عدل و انصاف کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر ہیڈ ماسٹر خالد محمود خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدل و انصاف ایک مضبوط اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے ۔ ظلم کسی بھی معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے جبکہ انصاف قیام امن اور ترقی کا ضامن ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا ا علان

ترکیہ کے سفیر کی وفاقی وزیر عمران شاہ سے ملاقات، سماجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریو ں کے مسائل سنے

عالمی بینک کا وزارت قومی صحت کی کارکردگی پر اظہار اطمینان

عوام کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی اولین ترجیح ،وفاقی محتسب

چیئرمین بی آئی ایس پی سے پی پی رہنمائوں کی ملاقات ،سیلاب متاثرین کی بحالی پر تبادلہ خیال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن