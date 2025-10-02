صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں میں صوبائی محتسب پنجاب کے تحت آگاہی سیمینار

  • ملتان
لودھراں میں صوبائی محتسب پنجاب کے تحت آگاہی سیمینار

لودھراں (سٹی رپورٹر) صوبائی محتسب پنجاب کی ہدایات پر ادارے کی خدمات، ذمہ داریوں اور عوامی سہولیات کے بارے میں آگاہی کیلئے سیمینار بہاء الدین زکریا یونیورسٹی سب کیمپس لودھراں میں ہواجس سے مشیر صوبائی محتسب پنجاب شازیہ بشیر، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد سلیم خان، محمد شبیر چودھری اور ڈائریکٹر سب کیمپس نے خطاب کیا۔۔۔۔

مقررین نے کہا کہ اس نشست کا مقصد طلبہ و اساتذہ کو محتسب پنجاب کے کردار اور عوامی شکایات کے ازالے کے طریقہ کار سے آگاہ کرنا ہے ۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ، فوری انصاف اور شفاف نظام کی فراہمی ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔ شرکاء کو شکایات درج کروانے کا طریقہ، دائرہ کار اور کامیاب کیسز کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں 80 طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 137، 52 ہزار کے جرمانے

فیصل آباد:سموگ اور فضائی آلودگی کے تدارک کے اقدامات

پیرا فورس فعال ، ڈپٹی کمشنر آفس میں کمانڈ پریڈ کی تقریب

جھنگ :سیلاب متاثرین کی بحالی سروے کے تحت ٹیمیں متحرک

چھاپوں کا خوف ، دکانداروں نے چینی فروخت کرنا چھوڑ دی

چنیوٹ: پیرا فورس فعال، عوامی خدمت کیلئے کمانڈ پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن