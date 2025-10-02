لودھراں میں صوبائی محتسب پنجاب کے تحت آگاہی سیمینار
لودھراں (سٹی رپورٹر) صوبائی محتسب پنجاب کی ہدایات پر ادارے کی خدمات، ذمہ داریوں اور عوامی سہولیات کے بارے میں آگاہی کیلئے سیمینار بہاء الدین زکریا یونیورسٹی سب کیمپس لودھراں میں ہواجس سے مشیر صوبائی محتسب پنجاب شازیہ بشیر، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد سلیم خان، محمد شبیر چودھری اور ڈائریکٹر سب کیمپس نے خطاب کیا۔۔۔۔
مقررین نے کہا کہ اس نشست کا مقصد طلبہ و اساتذہ کو محتسب پنجاب کے کردار اور عوامی شکایات کے ازالے کے طریقہ کار سے آگاہ کرنا ہے ۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ، فوری انصاف اور شفاف نظام کی فراہمی ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔ شرکاء کو شکایات درج کروانے کا طریقہ، دائرہ کار اور کامیاب کیسز کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں 80 طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔