صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کی ایمرجنسی نمبر 15 پر کالز سے مقدمات کی بھرمار

  • ملتان
خواتین کی ایمرجنسی نمبر 15 پر کالز سے مقدمات کی بھرمار

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)بوریوالا میں خواتین کی جانب سے ایمرجنسی نمبر 15 پر کی جانے والی کالز شہریوں کیلئے وبال جان بن گئیں۔ معمولی تنازعات پر خواتین کی شکایات پر فوری مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ۔۔۔

جس سے درجنوں افراد تھانوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔تفصیل کے مطابق کئی خواتین اپنے شوہروں، دیوروں، رشتہ داروں اور محلے داروں پر جھوٹے مقدمات درج کرا چکی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 15 کی کال پر پرچہ درج کرنا محکمے کی مجبوری ہے ۔ متاثرہ شہریوں کا مؤقف ہے کہ پولیس بے گناہ قرار دینے کے بجائے ضمانت کرانے کا مشورہ دیتی ہے جس سے ان کا ریکارڈ خراب ہو رہا ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اس پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جھوٹی کالوں کی تحقیقات کی جائیں تاکہ بے گناہ افراد کو بلاوجہ پریشان نہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 137، 52 ہزار کے جرمانے

فیصل آباد:سموگ اور فضائی آلودگی کے تدارک کے اقدامات

پیرا فورس فعال ، ڈپٹی کمشنر آفس میں کمانڈ پریڈ کی تقریب

جھنگ :سیلاب متاثرین کی بحالی سروے کے تحت ٹیمیں متحرک

چھاپوں کا خوف ، دکانداروں نے چینی فروخت کرنا چھوڑ دی

چنیوٹ: پیرا فورس فعال، عوامی خدمت کیلئے کمانڈ پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن