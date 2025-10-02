خواتین کی ایمرجنسی نمبر 15 پر کالز سے مقدمات کی بھرمار
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)بوریوالا میں خواتین کی جانب سے ایمرجنسی نمبر 15 پر کی جانے والی کالز شہریوں کیلئے وبال جان بن گئیں۔ معمولی تنازعات پر خواتین کی شکایات پر فوری مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ۔۔۔
جس سے درجنوں افراد تھانوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔تفصیل کے مطابق کئی خواتین اپنے شوہروں، دیوروں، رشتہ داروں اور محلے داروں پر جھوٹے مقدمات درج کرا چکی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 15 کی کال پر پرچہ درج کرنا محکمے کی مجبوری ہے ۔ متاثرہ شہریوں کا مؤقف ہے کہ پولیس بے گناہ قرار دینے کے بجائے ضمانت کرانے کا مشورہ دیتی ہے جس سے ان کا ریکارڈ خراب ہو رہا ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اس پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جھوٹی کالوں کی تحقیقات کی جائیں تاکہ بے گناہ افراد کو بلاوجہ پریشان نہ کیا جائے ۔