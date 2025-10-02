صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع وہاڑی کے شعبہ خدمتِ خلق کے تحت دریائے ستلج کے نواحی علاقے موضع چھجو دیہہ اور لڈن میں سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف سامان تقسیم کیا گیا۔۔۔۔

 اس موقع پر متاثرہ خاندانوں کو گھریلو سامان، چارپائیاں، گیس سلنڈر، بستر، چٹائیاں اور ملبوسات دیے گئے جبکہ پکا پکایا کھانا، خشک راشن، بچوں کے گفٹ پیک اور نقد امداد بھی فراہم کی گئی۔ متاثرین کو فوری طبی سہولت دینے کیلئے متعدد میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے ۔تقریب کی صدارت جنرل سیکرٹری ضلع وہاڑی رانا محمد شفیق نے کی جبکہ کارکنوں نے بھرپور عملی شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری لڈن محمد ارشاد نے خصوصی کاوش سے تمام انتظامات کامیاب بنائے ۔ رانا محمد شفیق نے خطاب میں کہا کہ سیلاب متاثرین کو پہلے محفوظ مقامات پر منتقل کیا پھر میڈیکل سہولتیں فراہم کیں اور اب بحالی کے مرحلے میں سامان اور امداد تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا نعرہ ہے ’’ہماری سیاست خدمتِ انسانیت ہے ‘‘اور یہ خدمت متاثرین کی مکمل بحالی تک جاری رہے گی۔

 

 

