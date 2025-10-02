صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ٹرانسپورٹ عملے اور ضلعی انتظامیہ کی ملی بھگت سے مسافروں کا استحصال معمول بن گیا ہے۔۔۔

 شہر سے دوسرے شہروں کو جانے والی بسوں اور ویگنوں میں مسافروں کو گنجائش سے زیادہ بٹھایا جا رہا ہے اور عملہ من پسند کرایہ وصول کرتا ہے ۔مسافروں کا کہنا ہے کہ زیادہ منافع کمانے کے لیے ٹرانسپورٹرز نے گاڑیوں میں غیر قانونی پھٹہ جات لگا رکھے ہیں اور شہریوں کو جانوروں کی طرح ٹھونس دیا جاتا ہے ۔ خواتین کے لیے بھی نشستیں مخصوص نہیں کی گئیں۔ زائد کرایہ جات کی وصولی پر اگر کوئی مسافر احتجاج کرے تو عملہ اسے بے عزت کرنے کے ساتھ گاڑی سے اتارنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

 

