وہاڑی میں ناتجربہ کار رکشا ڈرائیور شہریوں کیلئے وبال بن گئے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)شہر بھر میں ناتجربہ کار اور بغیر لائسنس رکشا ڈرائیور شہریوں کیلئے وبال جان بن گئے جبکہ ٹریفک پولیس کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی ہے ۔ تفصیل کے مطابق یہ رکشے کم عمر اور ۔۔۔
غیر تربیت یافتہ لڑکے چلاتے ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوتا، وہ کھلے عام ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ رہا ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ ان رکشوں میں نصب تیز آواز والی بانسری نما سیلنسرز کان پھاڑنے والا شور پیدا کرتے ہیں جو طلبہ، مریضوں اور دفاتر کے ملازمین کیلئے مستقل اذیت بن چکا ہے ۔ عوامی حلقوں نے ڈی ایس پی ٹریفک اور ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان غیر قانونی رکشوں کے خلاف کارروائی ، بغیر لائسنس ڈرائیوروں کو گرفتار کیا جائے اور شور پیدا کرنے والے سیلنسرز ضبط کیے جائیں تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔