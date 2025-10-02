صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں ناتجربہ کار رکشا ڈرائیور شہریوں کیلئے وبال بن گئے

  • ملتان
وہاڑی میں ناتجربہ کار رکشا ڈرائیور شہریوں کیلئے وبال بن گئے

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)شہر بھر میں ناتجربہ کار اور بغیر لائسنس رکشا ڈرائیور شہریوں کیلئے وبال جان بن گئے جبکہ ٹریفک پولیس کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی ہے ۔ تفصیل کے مطابق یہ رکشے کم عمر اور ۔۔۔

غیر تربیت یافتہ لڑکے چلاتے ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوتا، وہ کھلے عام ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ رہا ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ ان رکشوں میں نصب تیز آواز والی بانسری نما سیلنسرز کان پھاڑنے والا شور پیدا کرتے ہیں جو طلبہ، مریضوں اور دفاتر کے ملازمین کیلئے مستقل اذیت بن چکا ہے ۔ عوامی حلقوں نے ڈی ایس پی ٹریفک اور ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان غیر قانونی رکشوں کے خلاف کارروائی ، بغیر لائسنس ڈرائیوروں کو گرفتار کیا جائے اور شور پیدا کرنے والے سیلنسرز ضبط کیے جائیں تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 137، 52 ہزار کے جرمانے

فیصل آباد:سموگ اور فضائی آلودگی کے تدارک کے اقدامات

پیرا فورس فعال ، ڈپٹی کمشنر آفس میں کمانڈ پریڈ کی تقریب

جھنگ :سیلاب متاثرین کی بحالی سروے کے تحت ٹیمیں متحرک

چھاپوں کا خوف ، دکانداروں نے چینی فروخت کرنا چھوڑ دی

چنیوٹ: پیرا فورس فعال، عوامی خدمت کیلئے کمانڈ پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن