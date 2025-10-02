الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کی جانب سے مستحق خاندانوں میں خشک راشن تقسیم کیا گیا۔۔۔۔
تقریب مقامی کاٹن فیکٹری پل کھادر حاصل پور روڈ پر منعقد ہوئی جس میں سینکڑوں خاندانوں کو ضروریات زندگی پر مشتمل راشن فراہم کیا گیا۔تقریب کی صدارت جے آئی یوتھ کے ضلعی صدر چودھری علی وقاص ہنجرا اور کسان بورڈ کے ضلعی صدر منصور اسلم دوگل نے کی، جبکہ مہمان خصوصی معروف سماجی شخصیت احمد جمال دوگل تھے ۔ مقررین نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بلا امتیاز خدمتِ انسانیت کے مشن پر کاربند ہے اور مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے ۔ مستفید افراد نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس تعاون سے ان کے گھروں کے چولہے جلنے میں آسانی پیدا ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی، سیلاب متاثرین اور کشمیر و فلسطین کیلئے دعا بھی کی گئی۔