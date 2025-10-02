صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی صورتحال کے بعد ہر طرف مہنگائی کا طوفان برپا

  • ملتان
سیلابی صورتحال کے بعد ہر طرف مہنگائی کا طوفان برپا

  • ملتان

چوپڑہٹہ (نمائندہ دنیا )سیلابی صورتحال کے بعد ہر طرف مہنگائی کا طوفان،دکاندار پہلے سے سیلاب کی وجہ سے اجڑے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے دوبارہ لوٹنے میں مصروف۔۔۔

،پرائس کنٹرول مجسٹریٹ غائب،غریب لوگ ریلیف کے منتظر، متاثرین میں امداد کی تقسیم فوٹو سیشن کے بغیر ناممکن ہوگئیتفصیل کے مطابق کبیروالا کے نواحی علاقوں میں سیلابی پانی نے تباہی پھیر دی ہے ، لوگ اجڑ گئے ،فصلیں تباہ ہو گئیں،مکانات گر گئے ،جانور چارہ نہ ملنے سے مررہے ہیں،متاثرین میں انسانی ادویات کی قلت پائی جاتی ہے ، سیلابی علاقوں میں زیادہ تر خیرات یا امداد فوٹو سیشن کرکے دی جا رہی ہے ، کچھ دنوں سے سیلاب کا پانی بیشتر علاقوں میں خشک ہو رہا ہے لوگ دوبارہ آباد ہونے کی کوشش میں ہیں ،نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرنے میں لوگوں کو وقت لگے گا ،سیلابی صورتحال کے بعد اب مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے ،دکاندار دونوں ہاتھوں سے لوٹے ہوئے لوگوں کو دوبارہ مزید لوٹ رہے ہیں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بھی غائب ہیں،متاثرین کسی بھی طریقے سے ریلیف کے منتظر دکھائی دیتے ہیں لیکن کوئی بھی حکومتی طریقہ متاثرین کی بہتری کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا ہے ،کبیروالا کے متاثرین نے کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیا جائے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مضبوط اقدامات کیے جائیں۔

 

 

