صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ سے واپسی پر دو کمسن بچے اغواء

  • ملتان
مدرسہ سے واپسی پر دو کمسن بچے اغواء

چوپڑہٹہ (نمائندہ دنیا) مدرسہ سے گھر واپس آتے ہوئے دو معصوم طلبہ کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے۔۔۔

 اہل خانہ اور رشتہ داروں نے مختلف مقامات پر تلاش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ تھانہ نواں شہر کی حدود موضع چک حیدرآباد کے رہائشی محمد علی قوم چوغطہ نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ اس کا بیٹا اورنگزیب عمر 12 سال اور ہمسایہ محمد رفیق کھوکھر کا بیٹا رضوان عمر 11 سال مدرسہ احیاء العلوم ککڑہٹہ میں زیر تعلیم ہیں۔ دونوں 30 ستمبر کو واپسی پر گھر نہ پہنچے ۔ محمد علی نے کہا کہ قوی امکان ہے کہ بچوں کو نامعلوم افراد نے اغوا ئکیا ہے ، اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ متاثرہ والدین نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے فوری بازیابی کی اپیل کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات چیمبر کے نو منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی، شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر گجرات کا میٹرک کے امتحانی مرکز کا دورہ

پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ستمبر میں 29 اشتہاری مجرم گرفتار

حافظ آباد:جناح چوک کے قریب سیوریج کی بندش کے با عث سڑک پر پانی جمع

کامونکے :مختلف واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد اغوا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن