مدرسہ سے واپسی پر دو کمسن بچے اغواء
چوپڑہٹہ (نمائندہ دنیا) مدرسہ سے گھر واپس آتے ہوئے دو معصوم طلبہ کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے۔۔۔
اہل خانہ اور رشتہ داروں نے مختلف مقامات پر تلاش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ تھانہ نواں شہر کی حدود موضع چک حیدرآباد کے رہائشی محمد علی قوم چوغطہ نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ اس کا بیٹا اورنگزیب عمر 12 سال اور ہمسایہ محمد رفیق کھوکھر کا بیٹا رضوان عمر 11 سال مدرسہ احیاء العلوم ککڑہٹہ میں زیر تعلیم ہیں۔ دونوں 30 ستمبر کو واپسی پر گھر نہ پہنچے ۔ محمد علی نے کہا کہ قوی امکان ہے کہ بچوں کو نامعلوم افراد نے اغوا ئکیا ہے ، اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ متاثرہ والدین نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے فوری بازیابی کی اپیل کی ہے ۔