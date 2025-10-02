صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں ملاوٹ شدہ دودھ دہی کی فروخت عروج پر

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) شہر اور گردونواح میں ملاوٹ شدہ دودھ، دہی اور کھویا کی فروخت کھلے عام جاری ہے جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گوالے اور۔۔۔

 دودھ فروش دودھ دہی کو خالص ظاہر کرنے کے لیے مختلف کیمیکلز اور پاوڈر استعمال کر رہے ہیں جس سے بزرگوں کے ساتھ بچے بھی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گلی محلوں میں فروخت کیا جانے والا یہ مضر صحت دودھ شہریوں کو کینسر، ہیپاٹائٹس، دل، معدہ اور پیٹ کے امراض میں مبتلا کر رہا ہے ۔مزید برآں حکومت پنجاب کی جانب سے پلاسٹک کے نیلے ڈرموں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود دودھ فروش ان ڈرموں کو سفید رنگ کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، سیکرٹری صحت، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے فوری نوٹس لے کر اس مکروہ دھندے میں ملوث افراد اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

