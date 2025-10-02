ڈپٹی کمشنر لبنیٰ نذیر کو پیرا ہیڈ کوارٹر لودھراں میں سلامی 5افسروں نے چارج سنبھال لیا
لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) ہیڈکوارٹر لودھراں آمد پر قومی ترانہ پیش کیا گیا اور پیرا فورس کے دستے نے انہیں سلامی دی۔۔۔
اس موقع پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر ملک مظہر عباس راں بھی موجود تھے ۔لودھراں میں پیرا فورس کے 3 انفورسمنٹ اور 2 انویسٹی گیشن افسروں نے اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہافورس کا مقصد مہنگائی اور تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہے ۔