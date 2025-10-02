لودھراں ،سیلاب متاثرین میں 1200 راشن بیگ تقسیم
لودھراں (سٹی رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے۔۔۔
اور مخیر حضرات بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے یہ بات حیات پور میں سیلاب متاثرین میں راشن بیگز تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔اس موقع پر ضلعی و مقامی این جی اوز کی جانب سے 1200 متاثرین کو راشن بیگز دیے گئے ۔ اے ڈی سی آر نے کہا کہ ضلع میں شفاف انداز میں نقصانات کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور سروے مکمل ہوتے ہی متاثرین کو حکومت کی طرف سے مالی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔