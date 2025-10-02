ڈی سی آفس وہاڑی میں پیرا فورس کی پریڈ، قومی ترانہ پیش
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر کمپلیکس وہاڑی میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا فورس) کی شاندار کمانڈ سلامی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ جوانوں نے مارچ پاسٹ اور قومی ترانہ پیش کیا۔۔۔
جبکہ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے پریڈ کا معائنہ کیا اور فورس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پیرا فورس گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کرے گی، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی،سیلاب متاثرین کی مدد اور عوامی ریلیف کیلئے فورس کی کارکردگی قابل تعریف ہے ۔بعدازاں این آر ایس پی (نیشنل رورل سپورٹ پروگرام) کے وفد نے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی۔ پراجیکٹ منیجر فرزانہ علی شاہ نے بتایا کہ ادارہ ضلع وہاڑی کے 29 گرلز سکولوں میں پائلٹ پراجیکٹ کے تحت طالبات اور اساتذہ کیلئے جدید تعلیمی سہولیات اور تربیت فراہم کر رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے لڑکیوں کی تعلیم کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ڈراپ آؤٹ ریٹس کم کرنے کیلئے خصوصی توجہ درکار ہے ۔مزید برآں، ڈپٹی کمشنر نے ایچ پی وی ویکسین مہم میں شامل ٹیموں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ 9 تا 14 سال کی لڑکیوں کو ویکسین لگا کر سروائیکل کینسر سے محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا گیا۔ انہوں نے ٹیموں کے جذبے اور محنت کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ قومی مہم بیٹیوں کو مہلک مرض سے بچانے کیلئے ایک اہم اقدام ہے ۔