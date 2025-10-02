ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر،سینکڑوں متاثر
ملتان ( لیڈی رپورٹر ) ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر ملتان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے ۔ نشتر سمیت شہر کے ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ۔ خاص طور پر نشتر ہسپتال کا وارڈ نمبر 27 مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔۔۔
، درجنوں ڈینگی کے مریض بستروں اور فرش پر تڑپ رہے ہیں۔ لواحقین علاج کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں مگر بروقت سہولت نہ ملنے کے باعث لوگ شدید کرب میں مبتلا ہیں۔شہر کے دیگر طبی اداروں میں بھی یومیہ سینکڑوں مریض رپورٹ ہورہے ہیں لیکن محکمہ صحت اور عملہ تاحال ٹھوس اقدامات سے قاصر ہے ۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ اور بعد ازاں ڈبل بینچ نے ڈینگی ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور اب دو مہینے گزر چکے ہیں کہ کیس جیتنے کے باوجود عملدرآمد نہیں ہو رہا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی بار بار ہدایات کے باوجود بھی محکمہ صحت کے افسروں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ افسروں نے ذاتی انا کی جنگ بنا لی ہے اور ملازمین کو بے روزگار کر رکھا ہے ، جس کا نقصان براہِ راست عوام کو پہنچ رہا ہے ۔شہری حلقوں نے اس صورتحال کو مجرمانہ غفلت اور کھلی لاپرواہی قرار دیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ حکام کی کرسی اور انا کی لڑائی کے باعث ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں اور عوام موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہیلتھ سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ڈینگی کے مہلک پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور سینکڑوں قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔