صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر،سینکڑوں متاثر

  • ملتان
ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر،سینکڑوں متاثر

ملتان ( لیڈی رپورٹر ) ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر ملتان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے ۔ نشتر سمیت شہر کے ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ۔ خاص طور پر نشتر ہسپتال کا وارڈ نمبر 27 مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔۔۔

، درجنوں ڈینگی کے مریض بستروں اور فرش پر تڑپ رہے ہیں۔ لواحقین علاج کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں مگر بروقت سہولت نہ ملنے کے باعث لوگ شدید کرب میں مبتلا ہیں۔شہر کے دیگر طبی اداروں میں بھی یومیہ سینکڑوں مریض رپورٹ ہورہے ہیں لیکن محکمہ صحت اور عملہ تاحال ٹھوس اقدامات سے قاصر ہے ۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ اور بعد ازاں ڈبل بینچ نے ڈینگی ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور اب دو مہینے گزر چکے ہیں کہ کیس جیتنے کے باوجود عملدرآمد نہیں ہو رہا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی بار بار ہدایات کے باوجود بھی محکمہ صحت کے افسروں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ افسروں نے ذاتی انا کی جنگ بنا لی ہے اور ملازمین کو بے روزگار کر رکھا ہے ، جس کا نقصان براہِ راست عوام کو پہنچ رہا ہے ۔شہری حلقوں نے اس صورتحال کو مجرمانہ غفلت اور کھلی لاپرواہی قرار دیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ حکام کی کرسی اور انا کی لڑائی کے باعث ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں اور عوام موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہیلتھ سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ڈینگی کے مہلک پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور سینکڑوں قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا ا علان

ترکیہ کے سفیر کی وفاقی وزیر عمران شاہ سے ملاقات، سماجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریو ں کے مسائل سنے

عالمی بینک کا وزارت قومی صحت کی کارکردگی پر اظہار اطمینان

عوام کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی اولین ترجیح ،وفاقی محتسب

چیئرمین بی آئی ایس پی سے پی پی رہنمائوں کی ملاقات ،سیلاب متاثرین کی بحالی پر تبادلہ خیال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن