صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی ہرممکن مدد جاری رہے گی، تیمور الطاف مہے

  • ملتان
سیلاب متاثرین کی ہرممکن مدد جاری رہے گی، تیمور الطاف مہے

ملتان (لیڈی رپورٹر)بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے اپنے حلقہ این اے 148 بنڈہ سندیلہ میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ متاثرین پریشان نہ ہوں، اللہ کے فضل سے جس طرح مشکل وقت میں امداد فراہم کی گئی، اسی طرح مکمل بحالی تک ساتھ دیا جائے گا۔انہوں نے بتایا کہ متاثرین کو راشن، ٹینٹ، ادویات اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ ملک تیمور نے کہا کہ عوام بھی آگے بڑھ کر اپنے سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں کیونکہ مشکل وقت میں دوسروں کا سہارا بننا دین اور ایمان کا حصہ ہے ۔تقریب میں طالب حسین سندیلہ اور ثناء اللہ سندیلہ بھی موجود تھے ۔ط

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور

اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ