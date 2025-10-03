سیلاب متاثرین کی ہرممکن مدد جاری رہے گی، تیمور الطاف مہے
ملتان (لیڈی رپورٹر)بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے اپنے حلقہ این اے 148 بنڈہ سندیلہ میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ متاثرین پریشان نہ ہوں، اللہ کے فضل سے جس طرح مشکل وقت میں امداد فراہم کی گئی، اسی طرح مکمل بحالی تک ساتھ دیا جائے گا۔انہوں نے بتایا کہ متاثرین کو راشن، ٹینٹ، ادویات اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ ملک تیمور نے کہا کہ عوام بھی آگے بڑھ کر اپنے سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں کیونکہ مشکل وقت میں دوسروں کا سہارا بننا دین اور ایمان کا حصہ ہے ۔تقریب میں طالب حسین سندیلہ اور ثناء اللہ سندیلہ بھی موجود تھے ۔ط