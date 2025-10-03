چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے دو بچے تحویل میں لے لئے
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے دو کمسن بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ بیورو ترجمان کے مطابق یہ بچے بھیک مانگنے اور کچرا چننے میں مصروف تھے ۔تحویل میں لئے گئے بچوں میں 9سالہ غفور اور 11سالہ عثمان شامل ہیں۔ دونوں بچوں کو جلال چوک گلشن سے ریسکیو ٹیم نے اپنی تحویل میں لیا۔ بعد ازاں بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سنٹر منتقل کر دیا گیا ۔
