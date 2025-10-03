صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوروں کیخلاف میپکو اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی پر اتفاق

  • ملتان
بجلی چوروں کیخلاف میپکو اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی پر اتفاق

ملتان

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو سرکل مظفرگڑھ انجینئر ساجد حسین گوندل نے پاکستان رینجرز ڈیرہ غازی خان آفس میں رینجرز کمانڈرز سے ملاقات کی۔

ملاقات میں بجلی چوری کے خلاف جاری گرینڈ آپریشن، ڈسکوز سپورٹ یونٹ کی کارروائیاں اور نادہندگان سے واجبات کی وصولی کے اقدامات زیرِ بحث آئے ۔رینجرز کمانڈرز نے میپکو ٹیموں کو بھرپور معاونت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ بجلی چوری ایک قومی جرم ہے۔ جس کے خاتمے کے لئے سخت اقدامات ضروری ہیں۔ انجینئر ساجد حسین گوندل نے رینجرز کی شراکت داری کو سراہا ۔

