انسدادڈینگی مہم، غفلت برداشت نہیں کرینگے ،ڈپٹی کمشنر
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی مہم کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سیف سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔
اجلاس میں ڈینگی کے خاتمے کیلئے جاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئندہ کیلئے عملی لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسداد ڈینگی کے اقدامات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈینگی ایک خطرناک مرض ہے اور اس پر قابو پانے کیلئے ہر ادارے کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ عوامی صحت کا تحفظ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے محکمہ ہیلتھ، میونسپل کارپوریشن اور دیگر اداروں کو ہدایت کی کہ گھروں، سکولوں، دفاتر اور کمرشل ایریاز میں ڈینگی سرویلنس مزید موثر بنائی جائے ۔ پانی کے ذخائر، چھتوں پر رکھے برتن، نالیوں اور کھلے مقامات پر خصوصی فوکس رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آگاہی مہم تیز کی جائے تاکہ شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اپنے گھروں کو ڈینگی کے لاروا سے محفوظ رکھیں۔ کمیونٹی کی شمولیت کے بغیر ڈینگی پر قابو پانا ممکن نہیں، اس لئے ہر شہری کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔