سیلاب سروے ،267ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ، عامر کریم خان

سیلاب سروے ،267ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ، عامر کریم خان

ملتان (وقائع نگار خصوصی)کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے نقصانات کے تخمینے کے سروے کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ نے شفافیت اور ایمانداری کو یقینی بنانے کا عزم دہرایا ہے ۔

 تاکہ متاثرہ شہریوں کو ان کا حق مل سکے ۔انہوں نے بتایا کہ ملتان ڈویژن میں مجموعی طور پر 267 ٹیمیں سروے میں حصہ لے رہی ہیں، جن میں ملتان کی 89، وہاڑی کی 67، خانیوال کی 85اور لودھراں کی 26ٹیمیں شامل ہیں۔ یہ ٹیمیں انسانی جانوں، زخمیوں، مکانوں، کھڑی فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہیں۔کمشنر کے مطابق نقصانات کی تفصیلات اینڈرائڈ ایپ کے ذریعے جمع ہو رہی ہیں جن کی تصدیق نادرا اور دیگر ادارے کرینگے ۔ اہل متاثرین کو معاوضہ بینک آف پنجاب کے ذریعے بائیو میٹرک تصدیق کے بعد فوری ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سروے ایک ماہ میں مکمل ہوگا جبکہ شکایات کے ازالے کیلئے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو سات دن کے اندر فیصلے کریگی۔ 

