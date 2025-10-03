صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ انتہائی قابل مذمت،حنیف جالندھری
ملتان (کرائم رپورٹر)وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ظلم، جبر اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے ۔
ناظمِ اعلیٰ مولانا محمد حنیف جالندھری نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ جانے والے امدادی قافلے پر حملہ ناقابل برداشت اقدام ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نہتے افراد کو گرفتار کرنا اور ان کی کشتیوں پر حملہ عالمی انسانی اقدار اور انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے ۔ مولانا جالندھری نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح مؤقف اختیار کرے اور گرفتار افراد کی رہائی کے لئے فوری اقدامات کرے ۔مزید برآں انہوں نے اقوامِ متحدہ، او آئی سی اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ متاثرہ افراد کی فوری رہائی اور تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ملک بھر کے ائمہ و خطباء سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جمعہ کے خطبات میں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کو اجاگر کریں۔