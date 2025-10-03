صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ انتہائی قابل مذمت،حنیف جالندھری

  • ملتان
صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ انتہائی قابل مذمت،حنیف جالندھری

ملتان (کرائم رپورٹر)وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ظلم، جبر اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے ۔

 ناظمِ اعلیٰ مولانا محمد حنیف جالندھری نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ جانے والے امدادی قافلے پر حملہ ناقابل برداشت اقدام ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نہتے افراد کو گرفتار کرنا اور ان کی کشتیوں پر حملہ عالمی انسانی اقدار اور انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے ۔ مولانا جالندھری نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح مؤقف اختیار کرے اور گرفتار افراد کی رہائی کے لئے فوری اقدامات کرے ۔مزید برآں انہوں نے اقوامِ متحدہ، او آئی سی اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ متاثرہ افراد کی فوری رہائی اور تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ملک بھر کے ائمہ و خطباء سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جمعہ کے خطبات میں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کو اجاگر کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ