پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام پائلٹ اور زکریا پبلک فاتح

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام جاری ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فار سکولز کے سلسلے میں ملتان ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کے دو میچز کھیلے گئے جن میں پائلٹ سکول اور زکریا پبلک نے کامیابی حاصل کی۔

پہلے میچ میں پائلٹ سکول نے کمپری ہینسو سکول کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ کمپری ہینسو سکول 87رنز پر آؤٹ ہوگئی، جواب میں پائلٹ سکول نے ہدف 3 وکٹ کے نقصان پر پورا کیا۔ محمد عمر نے 49ناٹ آؤٹ اور عمر مختیار نے 28رنز بنائے ۔دوسرے میچ میں گورنمنٹ ہائی سکول بھینی کی ٹیم صرف 54 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ علی حسن 9 رنز کے ساتھ نمایاں رہے ۔ زکریا پبلک نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔

