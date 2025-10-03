صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
میپکو گلبرگ سب ڈویژن میں دو میٹرریڈر برطرف

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) گلبرگ سب ڈویژن نے سخت کارروائی کرتے ہوئے دو میٹر ریڈرز کو سنگین بدعنوانی اور فرائض میں غفلت پر برطرف کر دیا۔

ایس ڈی او گلبرگ سب ڈویژن انجینئر راؤ جنید اقبال کے مطابق میٹر ریڈر عبدالرشید خان لودھی اور میٹر ریڈر شرافت علی کے خلاف میٹر ریڈنگ میں جعل سازی اور جعلی تصاویر تیار کرنے کے الزامات ثابت ہوئے ۔ جس پر دونوں کو فوری طور پر برطرف کر کے شاہ رکن عالم ڈویژن ملتان آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ ان کے خلاف مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔

 

