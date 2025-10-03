صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر امتحانات میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباکے اعزاز میں تقریب

  • ملتان
انٹر امتحانات میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباکے اعزاز میں تقریب

ملتان (خصوصی رپورٹر)گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس ملتان میں انٹرمیڈیٹ امتحانات 2025 میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبا کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔

تقریب کی صدارت کالج کے پرنسپل پروفیسر قاضی خالد نے کی۔تقریب میں ان طلبا کو شیلڈز، سرٹیفکیٹس اور اعزازات سے نوازا گیا جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بتایا گیا کہ 10سے زائد طلبا نے ایک ہزار سے زیادہ نمبر حاصل کئے جبکہ 5طلبا نے گیارہ سو سے زائد نمبر حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ