انٹر امتحانات میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباکے اعزاز میں تقریب
ملتان (خصوصی رپورٹر)گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس ملتان میں انٹرمیڈیٹ امتحانات 2025 میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبا کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔
تقریب کی صدارت کالج کے پرنسپل پروفیسر قاضی خالد نے کی۔تقریب میں ان طلبا کو شیلڈز، سرٹیفکیٹس اور اعزازات سے نوازا گیا جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بتایا گیا کہ 10سے زائد طلبا نے ایک ہزار سے زیادہ نمبر حاصل کئے جبکہ 5طلبا نے گیارہ سو سے زائد نمبر حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔