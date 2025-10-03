صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیرت النبی ؐ جامع دستور، ہر مسئلہ حل کیا جاسکتا،ڈاکٹر محمود

  • ملتان
سیرت النبی ؐ جامع دستور، ہر مسئلہ حل کیا جاسکتا،ڈاکٹر محمود

ملتان (لیڈی رپورٹر) ادارہ رحیمیہ علوم ٹرسٹ لاہور کے زیرِ انتظام پیسیفک کالج ممتاز آباد میں سیرت النبی ؐ کے موضوع پر ایک شاندار سیمینار منعقد کیا گیا۔

 سیمینار کی صدارت حلقہ منتظم شرجیل حبیب نے کی جبکہ ڈاکٹر محمود نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود نے کہا کہ آج کا پاکستانی معاشرہ بے شمار پیچیدہ اور سنگین مسائل سے دوچار ہے ، جنہیں حل کرنے کے لیے نوجوان نسل کو شعور اور رہنمائی فراہم کرنا ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سیرت النبی ؐ ایک ایسا جامع دستورِ حیات ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے ۔

