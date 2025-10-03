صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسند کی شادی کرنے والا شخص حادثے میں ہلاک

  • ملتان
پسند کی شادی کرنے والا شخص حادثے میں ہلاک

ملتان (کرائم رپورٹر)سندھ پولیس پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کی گرفتاری کے لئے ملتان پہنچی اور حمزہ، اس کی اہلیہ اور ماموں عرفان کو حراست میں لے لیا۔

واپسی کے دوران چناب پارک کے قریب ٹریفک رش کے باعث گاڑی رکی تو عرفان نے فرار کی کوشش میں گاڑی سے چھلانگ لگائی اور پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر لگنے سے موقع پر جاں بحق ہوگیا۔اطلاع ملنے پر تھانہ مظفرآباد اور قطب پور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق لاش پر کسی گولی کا نشان نہیں ملا، ابتدائی طور پر حادثہ ہی موت کی وجہ قرار دیا گیا ہے ۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے نشتر ہسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ ضروری کارروائی کے بعد سندھ پولیس کو واپس روانہ کردیا گیا۔

